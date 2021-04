Covid: Fornaro (Leu), bene scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di proporre uno scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro "raccoglie anche il nostro pressante invito a compiere un ulteriore sforzo per dare una risposta concreta alle categorie che hanno più sofferto per le restrizioni rese necessarie per il contenimento del Covid-19. Scostamento di bilancio e prossimo decreto Imprese insieme al Piano vaccini e alla responsabilità nei comportamenti individuali sono due facce della stessa medaglia, quella di un'Italia che può e vuole ripartire in sicurezza, senza però salti nel buio dettati dalla propaganda e non fondati sui dati scientifici". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)