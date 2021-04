Francia: sondaggio, testa a testa tra Macron e Le Pen per elezioni 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testa a testa tra il presidente francese Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali del 2022. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv", che prende in considerazione due scenari. Il primo prevede una candidatura del presidente della regione Hauts-de-France Xavier Bertand, che ha già annunciato la sua discesa in campo, per i Repubblicani. In questo caso Macron e Le Pen sarebbero rispettivamente al 25 e al 26 per cento al primo turno. Se invece la destra dovesse essere rappresentata dalla presidente della regione parigina dell'Ile-de-France Valerie Pecresse, il capo dello Stato e la leader del Rassemblement national sarebbero rispettivamente al 27 e al 28 per cento. Al secondo turno, invece, Macron viene dato vincitore al 56 per cento, mentre Le Pen arriverebbe al 44 per cento, dieci punti in più rispetto a quanto registrato nel 2017.(Frp)