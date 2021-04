Vaccini: Monti (Lega) su accordo Ue-Pfizer, basta polemiche, concentriamoci su acquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione europea ha annunciato un nuovo contratto con Pfizer per 1,8 miliardi di dosi entro il 2023 e la notizia ha già scatenato polemiche per l'aumentato prezzo dei vaccini. Anziché stare alla finestra e criticare, sarebbe meglio se qualcuno capisse che la campagna vaccinale durerà anni e che dovremmo evitare di concentrarci, ad esempio, sulle polemiche del singolo hub di questa che è una prima fase massiva. Le questioni importanti sono altre". Così il vicepresidente della Lega al Consiglio regionale lombardo, Andrea Monti, commenta in una nota il nuovo contratto della Ue con l'azienda americana. "In questa fase - prosegue Monti - tutti avranno modo di fare la loro parte; concentriamoci sull'acquisizione di vaccini, dato che fino ad ora il problema è stato questo, e non la somministrazione. In futuro dovremo sicuramente individuare luoghi diversi, compatibili con un ritorno alla vita che chiederà di occupare spazi che oggi sono liberi e utilizzabili perché le attività sono ferme". "Regione Lombardia - conclude - è pronta a raccogliere ogni opportunità che potrà servire per ampliare il sistema nei prossimi anni, ma il problema adesso sono i vaccini, che sono ancora ridotti". (Com)