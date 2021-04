Italia-Slovenia: presidenza slovena, dialogo regolare fra Paesi vicini e amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro odierno fra i capi di Stato di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, è "la continuazione del dialogo regolare che i presidenti di Paesi vicini e amici mantengono anche durante l'epidemia". E' quanto sottolinea una nota della presidenza della Repubblica slovena, commentando l'incontro odierno avvenuto a Roma fra i due presidenti. La nota precisa che Pahor, giunto a Roma su invito del Quirinale, è stato quest'anno il primo ospite del presidente Mattarella. In una dichiarazione congiunta per i media, i presidenti hanno annunciato di voler visitare insieme Nova Gorica e Gorizia in autunno. Le due città saranno insieme Capitale europea della cultura 2025 con il progetto "Go! Borderless". Secondo il comunicato di Lubiana, i due presidenti danno un patrocinio congiunto ad un progetto che va ben oltre l'ambito regionale, è europeo nella sua stessa essenza e va visto come un modello di convivenza e cooperazione. In una dichiarazione per i media sloveni, il presidente Pahor ha osservato che l'incontro con Mattarella è stato molto fruttuoso. "Abbiamo preso decisioni che avranno un impatto positivo sui rapporti tra Italia e Slovenia", ha detto il presidente sloveno. (segue) (Seb)