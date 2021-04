Turchia-Italia: Erdogan, Draghi ha danneggiato relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, che ha definito “dittatore” il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, hanno “danneggiato” le relazioni fra Turchia e Italia. Lo ha detto lo stesso Erdogan, parlando oggi a un evento tenuto alla Biblioteca presidenziale nazionale turca. “Prima di dire una cosa simile a Tayyip Erdogan devi essere a conoscenza della tua storia”, ha detto il capo dello Stato. “Ma abbiamo visto che non la conosci”, ha proseguito Erdogan, sottolineando che Draghi è stato “nominato” e non eletto. Il presidente turco ha qualificato le parole di Draghi come espressione di “totale impertinenza e maleducazione”. (Tua)