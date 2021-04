Usa: il 62 per cento dei cittadini promuove Biden nella gestione dell’emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62 per cento dei cittadini degli Stati Uniti ritiene che il presidente Joe Biden stia facendo “un buon lavoro” nella gestione della pandemia di coronavirus. Lo indica un sondaggio pubblicato oggi, 14 aprile, dalla Monmouth University. Sul tema della lotta al Covid l’attuale capo della Casa Bianca sembra godere di un favore mai raggiunto dal suo predecessore, Donald Trump, che al momento di lasciare l’incarico aveva convinto solo il 34 per cento dei cittadini. Il giudizio varia tuttavia notevolmente tra gli elettori dei diversi partiti. Solo due intervistati su dieci tra i sostenitori repubblicani ritengono infatti che Biden stia facendo un buon lavoro. In generale, l’operato del presidente è promosso dal 54 per cento degli americani intervistati da Monmouth, più o meno lo stesso livello rilevato lo scorso gennaio. A darne un giudizio negativo è invece il 41 per cento dei cittadini, dato un aumento rispetto al 30 per cento del primo mese dell’anno. Il sondaggio è stato condotto tra l’8 e il 12 aprile tra 800 adulti via telefono. Il margine d’errore è di circa 3,5 punti percentuali. (Nys)