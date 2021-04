Germania: istituti economici avrebbero abbassato previsione di crescita 2021 a 3,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali istituti economici della Germania avrebbero corretto al ribasso la previsione di crescita elaborata in maniera congiunta per il 2021, portandola al 3,7 per cento dal 4,7 per cento delle stime autunnali. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che cita fonti informate sui fatti. I dati ufficiali verranno pubblicati nella giornata di domani, 15 aprile. La previsione è redatta da Istituto Leibniz per la ricerca economica di Essen (Rwi), Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw) e Istituto Leibniz per la ricerca economica di Halle (Iwh). (Geb)