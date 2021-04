Giappone: il passaporto è il più forte del mondo, seguito da quello di Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto in uso ai cittadini del Giappone è il più forte del mondo: permette ai suoi possessori, infatti, di viaggiare senza un visto d’ingresso in ben 193 destinazioni, due in più rispetto a inizio anno. Lo rivela l’indice sulla cittadinanza globale curato dall’istituto di consulenza Henley & Partners, che classifica il potere dei passaporti di tutto il mondo in base alle destinazioni raggiungibili senza un visto. Al secondo posto rimane il documento di Singapore, con il quale è possibile accedere a 192 destinazioni (a gennaio scorso erano 190). In terza posizione troviamo i passaporti di Corea del Sud e Germania, mediante i quali ci si può recare in 191 destinazioni senza visto. L’indice non considera tuttavia le restrizioni ai viaggi legate al contenimento della pandemia di Covid-19. (segue) (Git)