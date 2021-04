Giappone: il passaporto è il più forte del mondo, seguito da quello di Singapore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo rapporto, Henley & Partners rileva come il gap nella libertà di viaggio sia il più ampio dal 2006, ovvero dalla prima edizione dell’indice. I detentori di un passaporto del Giappone, infatti, sono in grado di visitare 167 destinazioni in più rispetto a coloro che hanno un passaporto dell’Afghanistan e che, di conseguenza, possono viaggiare solo in 26 Paesi del mondo senza acquistare un visto in anticipo. I Paesi i cui passaporti hanno perso più forza negli ultimi anni sono il Regno Unito e gli Stati Uniti, entrambi al settimo posto con 187 destinazioni raggiungibili. La Cina è cresciuta dalla 90ma posizione del 2011 alla 68ma di quest’anno: con il passaporto della Repubblica popolare si possono visitare 77 destinazioni senza visto. (Git)