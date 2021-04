Droga: Dadone, parlamentari facciano test come messaggio costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, obietta alle critiche ricevute da alcuni rappresentanti del centrodestra per la sua delega alle politiche antidroga. "Sono delusa dalle bieche argomentazioni rivolte nei miei confronti, l'immagine che ne è uscita è che io sostanzialmente sarei una persona che fa uso di sostanze, cosa che ovviamente non corrisponde a verità. Io invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga. In un'ottica costruttiva, così, daremo un bel messaggio: siamo tutti coesi nella lotta alla droga". Dadone lo ha precisato ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. (Rin)