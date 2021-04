Covid: Svimez presenta rapporto Fondo garanzia, evitato deterioramento posizione finanziaria Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la presentazione online del rapporto “Fondo di garanzia per le Pmi: il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” curato da Svimez in collaborazione con Mediocredito centrale. Stando al relativo comunicato stampa, all’evento – moderato da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 – hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, la vice direttrice generale della Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli, il presidente di Mediocredito centrale Massimiliano Cesare, l’amministratore delegato Bernardo Mattarella e il direttore di Svimez, Luca Bianchi. Nel rapporto viene evidenziato come dal 19 marzo 2020 al 10 aprile 2021 siano state presentate 1.877.179 domande per un ammontare di 153,5 miliardi di euro: alla medesima data sono state accolte 1.860.200 domande per un ammontare pari a 147,7 miliardi. Il primo effetto raggiunto attraverso una mole di domande più che decuplicata rispetto al 2019, prosegue la nota, è stato quello di evitare fenomeni di credit crunch analoghi a quelli osservati durante il precedente ciclo negativo che, tra il 2012 e il 2013, è stato caratterizzato da una marcata caduta degli impieghi. Nei primi quattro trimestri del 2020, infatti, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura ragguardevole, in maniera pressoché analoga sia al Centro-Nord che al Sud. (segue) (Com)