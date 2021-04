Covid: Svimez presenta rapporto Fondo garanzia, evitato deterioramento posizione finanziaria Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alle domande approvate dal Fondo di Garanzia, prosegue la nota, il 26,7 per cento delle richieste (497.911) proviene da imprese del Mezzogiorno, il 28,3 dal Nord-Ovest, il 20,9 dal Nord-Est e il 23,96 dal Centro. Analizzando gli importi approvati si rileva però una incidenza significativamente inferiore del Mezzogiorno, 20,59 per cento del totale, frutto di un importo medio dei finanziamenti garantiti, pari a 61.070 euro, sensibilmente inferiore a quello delle altre aree geografiche. Un’importante sezione del rapporto, prosegue la nota, è la stima dei possibili effetti della crisi sulle imprese in assenza di interventi per la liquidità. Classificando le imprese in contabilità ordinaria beneficiarie del Fondo di garanzia in cinque categorie sulla base della loro situazione economico-finanziaria, la simulazione effettuata ha indicato che, dal 2018 al 2020, i gruppi 2 e 3 (che comprendono le imprese con situazione buona/discreta) avrebbero perso complessivamente più di 67 mila imprese mentre il gruppo 5 (che contiene le imprese nelle condizioni peggiori) si sarebbe accresciuto di circa 56 mila. Le policy intervenute nel 2020 hanno impedito che tale situazione divenisse concreta. “L’evento pandemico ha messo a dura prova il nostro tessuto economico costituito da piccole e medie imprese spesso non solidissime”, ha affermato Giorgetti. (segue) (Com)