Covid: Svimez presenta rapporto Fondo garanzia, evitato deterioramento posizione finanziaria Pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il meccanismo di garanzia costruito dal Mediocredito Centrale ha ottenuto risultati sorprendenti, stendendo una rete di sicurezza sul sistema delle Pmi: ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo alle imprese”, ha continuato, sottolineando la necessità di riflettere sulle modalità di proroga e allungamento nella durata delle garanzie, andando oltre la logica di soccorso, per accompagnare le prospettive delle imprese nei settori dell’innovazione e della transizione ecologica. “La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali no”, ha concluso. “Sulla rimodulazione delle misure di sostegno alla liquidità delle aziende, ha aggiunto Alessandra Perrazzelli, ci si sta interrogando non solo in Italia con proposte diverse. “Le soluzioni prospettate andrebbero valutate adattandole alle peculiarità della nostra struttura imprenditoriale e valorizzando gli aspetti che possono mitigarne le debolezze: è bene, in ogni caso, che la rimodulazione non avvenga prima che la situazione sanitaria e quella economica siano significativamente migliorate”, ha spiegato, aggiungendo che con il ridursi dell’incertezza sulle prospettive dell’economia, l’utilizzo delle misure potrà essere reso maggiormente selettivo, così da limitare il rischio di destinare risorse a imprese che non ne avrebbero bisogno o prive di prospettive di rilancio, con ricadute negative sulla crescita dell’economia. (segue) (Com)