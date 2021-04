Covid: Svimez presenta rapporto Fondo garanzia, evitato deterioramento posizione finanziaria Pmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’analisi dei bilanci delle imprese evidenza una struttura reale che tiene, ma lo spostamento verso segmenti a prezzi di vendita più elevati procede lentamente, circostanza maggiormente vera per le aziende meridionali”, ha continuato Luca Bianchi, Direttore Svimez, spiegando che la pandemia rischia di “triplicare il numero delle imprese con indicatori di bilancio critici che ricadrebbero tra le imprese zombie: tale risultato, fortemente differenziato tra i settori, è determinato dallo scivolamento verso il basso di aziende con una situazione, appena poco prima, strutturalmente migliore”. “Il Fondo di garanzia è stato uno strumento decisivo per evitare che durante la crisi pandemica si interrompesse il flusso di credito alle imprese: uno degli aspetti determinanti è stata la tempestività della risposta”, ha detto Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito centrale. “Lo studio della Svimez ci dice che la struttura portante della nostra economia, costituita essenzialmente da Pmi, ha fin qui sostanzialmente resistito alla crisi, nonostante le significative difficoltà: ora la sfida non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo”, ha concluso. (Com)