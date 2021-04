Agroalimentare: Voltini (Coldiretti Lombardia), con Agri 5.0 investiamo su agricoltura del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innovazione e sostenibilità sono due dei capisaldi su cui puntare per l'agricoltura del futuro e per la valorizzazione del nostro agroalimentare, il cui ruolo centrale è stato messo bene in evidenza dall'emergenza coronavirus". Lo afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, commentando la nascita del progetto Riccagioia Agri 5.0, voluto da Regione Lombardia e che vede la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato per offrire alle imprese agricole modelli di impresa che consentano di vincere le sfide dei mercati del dopo pandemia. "Come Coldiretti – continua Paolo Voltini - siamo favorevoli a tutte quelle iniziative che mirano a valorizzare il ruolo degli agricoltori in un'ottica di un'agricoltura sempre innovativa e green. Ecco perché abbiamo deciso di appoggiare e prendere parte al rilancio del polo di Riccagioia, impegnandoci attivamente nella realizzazione di questa iniziativa". (Com)