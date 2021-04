Ungheria: produzione industriale in crescita dell'1,9 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale ungherese ha registrato una crescita dell'1,9 per cento annuo a febbraio. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Ksh) nella sua seconda lettura dei dati pubblicata oggi. A gennaio c'era stato un calo del 6,7 per cento. Tenendo conto dei fattori stagionali, l'aumento di febbraio è pari al 3,9 per cento annuo e al 4,8 per cento su base mensile. Per quanto riguarda nello specifico il dato del settore automobilistico, esso ha segnato un calo tendenziale del 6,6 per cento. La contrazione del settore dell'automotive, che conta per circa il 30 per cento della produzione industriale magiara, è rallentata rispetto al -27,5 per cento del mese precedente. Aumenta la produzione del settore elettronico (+9,8 per cento). La produzione di ben alimentari, alcolici e tabacco è scesa del 2,9 per cento. (Vap)