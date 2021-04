Scozia: elezioni 2021, i Verdi propongono un piano di ripresa economica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito scozzese dei Verdi ha proposto un piano per la “ripresa economica verde” dalla pandemia da Covid-19 e per la creazione di 100 mila posti di lavoro. I Verdi auspicano una "trasformazione fondamentale della nostra economia e società" per affrontare il cambiamento climatico. Il processo di trasformazione includerebbe 7,5 miliardi di sterline (8,6 miliardi di euro) di investimenti nel trasporto pubblico e nelle energie rinnovabili. I co-leader dei Verdi Patrick Harvie e Lorna Slater hanno detto che "non si scusano" per i piani radicali che "chiederanno ai più ricchi della società di pagare di più". Harvie e Slater hanno sottolineato che "il cambiamento è essenziale" se la Scozia vuole affrontare le sfide future - ricostruire l'economia, affrontare l'emergenza climatica e "correggere le forti e crescenti disuguaglianze che portano via le opportunità di vita di troppi". I Verdi, che sperano di superare i sei seggi che hanno vinto nel 2016 a Holyrood, il parlamento di Edimburgo, hanno messo la ripresa economica al centro del loro programma elettorale, chiedendo "un'azione determinata e coraggiosa dal governo scozzese, ora". Il partito ha proposto un piano di investimenti infrastrutturali che includerebbe: 3,2 miliardi di sterline (3,6 miliardi di euro) per il trasporto pubblico, 3 miliardi di sterline (3,4 miliardi di euro) per ridurre le emissioni di carbonio dalle case, 450 milioni di sterline (518 milioni di euro) per progetti di energia rinnovabile e 895 milioni di sterline (1031 milioni di euro) per ripristinare l'ambiente naturale. (segue) (Rel)