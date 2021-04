Scozia: elezioni 2021, i Verdi propongono un piano di ripresa economica sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il manifesto poi questi progetti potrebbero "creare oltre 100 mila posti di lavoro verdi", oltre a promettere un "nuovo accordo per i lavoratori" con un aumento del salario minimo e una "transizione verso una settimana di quattro giorni senza perdita di salario". I Verdi chiedono anche un'espansione delle energie rinnovabili, con 200 nuove turbine eoliche da costruire ogni anno per un decennio, raddoppiando le dimensioni dell'industria. Il partito propone anche di espandere i sistemi di energia dalle maree, eliminando gradualmente la produzione di petrolio e gas del Mare del Nord. I Verdi sostengono l'indipendenza scozzese, sottolineando che rappresenterebbe “il nostro percorso di ritorno verso l'adesione all'Unione Europea" e darebbe alla Scozia "i poteri e il potenziale per essere un leader nella transizione verso un'economia a zero carbonio". (Rel)