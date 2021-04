Pd: Boccia, lavoriamo per allargare coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo lavorando per allargare la coalizione, per fare alleanze dove possibile con il Movimento cinque stelle". Lo ha dichiarato il deputato del Partito democratico (Pd) e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, Francesco Boccia, ospite del programma "Tagadà" su La7. "Il Pd ha le primarie nel proprio Dna. Lavoreremo fino in fondo per convincere Calenda e gli altri candidati a far parte dell’alleanza", ha aggiunto. (Rin)