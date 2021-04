Egitto: Cuperlo (Pd) su Zaki, battaglia per diritti umani patrimonio nostra civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un'ottima notizia che il Senato abbia votato a larghissima maggioranza la mozione a prima firma Francesco Verducci, per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, in carcere da oltre 15 mesi senza alcuna ragione che giustifichi la sua detenzione. Un ragazzo che ha appena compiuto trent'anni, prostrato nel fisico e non solo". Lo ha affermato nel corso della trasmissione "Ora di Punta" a Radio Immagina il presidente della Fondazione Costituente del Partito democratico, Gianni Cuperlo. "Questa battaglia, la battaglia per avere giustizia su Giulio Regeni, la battaglia a fianco delle donne che sono in prima fila in Bielorussia, quella battaglia per chiudere i campi di detenzione in Libia, la battaglia in generale per i diritti umani globali - ha concluso Cuperlo - è un patrimonio fondamentale della civiltà europea e della civiltà illuminista di questo continente". (Rin)