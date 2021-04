Vaccini: Astuti (Pd), Moratti dà numeri diversi da dg Welfare, ai cittadini servono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la vicepresidente Moratti interviene per dare sulla campagna vaccinale numeri diversi da quelli resi noti poche ore prima dal direttore generale del welfare in commissione Sanità". Lo afferma in una nota il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti, riferendosi alla quota di cittadini che rifiuta il vaccino di AstraZeneca, pari al 15 per cento per il direttore generale Welfare e del 5 per la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. “L’ennesima confusione nell’informazione, che non può che creare ulteriore incertezza nei cittadini, che hanno già vissuto i gravissimi disagi di una campagna partita molto più in ritardo che in altre aree del Paese", commenta Astuti, che prosegue: "Dalla Regione ci aspettiamo di sentire una sola voce univoca e certa. Di questo hanno bisogno i cittadini per vivere con la necessaria tranquillità la campagna vaccinale. La confusione nella comunicazione istituzionale genera incertezza e il risultato rischia di essere la mancanza di fiducia e la fuga dalle somministrazioni”. “Non stupisce allora - conclude Astuti - che la percentuale di adesione alla campagna vaccinale tra i 70 e i 79 anni sia bassa. Su 995 mila cittadini, fino ad oggi i prenotati sul portale di Poste per la vaccinazione sono solo 716.861, il che significa che il 28 per cento non ha aderito alla campagna vaccinale. Un numero non indifferente che rischia di non ridursi se la Regione non avvierà una campagna d’informazione e sensibilizzazione unica e chiara".(Com)