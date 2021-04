Speciale infrastrutture: FlixTrain debutterà in Svezia il 6 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, prosegue la nota, la concentrazione resta sulla rete di autobus a lunga percorrenza di FlixBus. In vista della riapertura delle attività turistiche, l’operatore riporta l’attenzione sui centri di medie e piccole dimensioni e sulla necessità di infrastrutture efficienti, elemento cruciale per l’affermazione di una nuova idea di viaggio e una ripartenza della mobilità in chiave ecologica. “Collegare sempre più destinazioni, anche di medie e piccole dimensioni, con una rete capillare di mobilità integrata fondata sulla combinazione virtuosa di diversi mezzi collettivi, per promuovere il territorio nel segno di un nuovo approccio intermodale al viaggio e di una nuova responsabilità al tema ambientale: questo l’obiettivo che gli operatori del trasporto sono chiamati ad assolvere oggi, in questa delicata fase di rilancio”, ha affermato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. “In quest’ottica, è cruciale che si valorizzi l’infrastruttura, incentivando le opportunità di intermodalità presso i visitatori e favorendo l’instaurarsi di una nuova idea di viaggio: il rilancio del turismo sia anche occasione per l’avvento di una nuova sensibilità ecologica”, ha aggiunto. (Com)