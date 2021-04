Speciale infrastrutture: Di Stefano, cooperazione bilaterale Italia-Repubblica Ceca forte nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19, a detta del sottosegretario, ha contribuito al “salto tecnologico verso la digitalizzazione”, in un sistema che anche con il coinvolgimento degli attori istituzionali “deve rispondere in maniera coordinata e compatta”. Si deve procedere a una “rivalutazione” dei settori dell’innovazione e della sostenibilità, un’agenda sulla quale Roma e Praga possono convergere. Di Stefano ha ricordato come gli scambi commerciali, fra Italia e Repubblica Ceca abbiano superato i 12 miliardi di euro nel 2020. “La Repubblica Ceca è uno dei mercati più promettenti nell’Europa centrale”, grazie alla presenza di “manodopera qualificata e di un sistema fiscale favorevole a investimenti di grandi dimensioni”. La realtà ceca favorisce l’incontro con le imprese italiane in molti settori: il sottosegretario ha menzionato in questo ambito le infrastrutture, la manifattura avanzata e l’automotive, senza dimenticare il contributo dell’industria del fashion. (Res)