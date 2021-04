Covid: Consiglio Ue, accordo su certificato digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori presso l'Unione europea hanno concordato oggi un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di un certificato verde digitale che faciliterà la circolazione sicura e libera durante la pandemia di Covid-19 fornendo la prova che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, ha ricevuto un risultato negativo del test o si è ripresa dal Covid-19. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il quadro giuridico del certificato verde digitale è costituito da due proposte legislative. La prima riguarda i cittadini dell'Ue e i membri delle loro famiglie e la seconda riguarda i cittadini di Paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Secondo queste proposte, sarà possibile utilizzare il certificato in tutti gli Stati membri dell'Ue. Sarà introdotto anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il certificato verde digitale sarà aperto anche a iniziative in corso di sviluppo a livello globale. Cinque i principali emendamenti introdotti nei testi legislativi dal Consiglio. Primo, il riferimento al fatto che un Certificato verde digitale non è una precondizione per esercitare i diritti di libera circolazione e non è un documento di viaggio, al fine di sottolineare il principio di non discriminazione, in particolare nei confronti delle persone non vaccinate. (segue) (Beb)