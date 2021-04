Covid: Consiglio Ue, accordo su certificato digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo, un nuovo articolo sulla dimensione internazionale del Certificato verde digitale, che chiarisce il trattamento da riservare ai certificati rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, nonché ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti vaccinati in Paesi terzi. Terzo, le disposizioni sulla protezione dei dati sono state rafforzate in tutto il testo del regolamento principale, in particolare sulla base del parere congiunto del Garante europeo della protezione dei dati e del Comitato europeo per la protezione dei dati. Quarto, il testo include ora una disposizione transitoria per garantire che gli Stati membri possano continuare a utilizzare i sistemi attualmente in vigore per un breve periodo di sei settimane dopo l'entrata in vigore del regolamento principale e fino a quando il quadro del certificato verde digitale non sarà pienamente operativo territorio. Quinto, il testo del progetto di regolamento contiene una disposizione che consente all'Irlanda e agli altri Stati membri di accettare reciprocamente i certificati rilasciati a cittadini di Paesi terzi sulla base della reciprocità. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione nella plenaria del 26-29 aprile e i negoziati interistituzionali inizieranno il più presto possibile. Gli Stati membri hanno sottolineato il loro impegno ad avere il quadro pronto entro l'estate 2021. (Beb)