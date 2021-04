Lavoro: Di Stefano, approvazione norma Ciprini su personale diplomatico-consolare ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata finalmente approvata in via definitiva la nuova normativa riguardante il personale locale a contratto della nostra rete diplomatico-consolare. Lo riferisce il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, su Facebook. "Una proposta su cui lavoro da ormai tre anni insieme a tutto il M5s e che, grazie all’impegno della deputata Tiziana Ciprini, prima firmataria della stessa, di Susy Matrisciano, Presidente della Commissione Lavoro del Senato e di Sergio Romagnoli, relatore della norma, mira ad assicurare maggiori garanzie e tutele a questa categoria di lavoratori. Non parliamo di diplomatici, ma di personale che lavora alle loro dipendenze in tutte le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura italiani nel mondo e che, vi posso assicurare per esperienza diretta, svolge un ruolo importantissimo e insostituibile nell’assicurare operatività alle nostre numerose rappresentanze", ha scritto Di Stefano. (segue) (Res)