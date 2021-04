Romania: Alleanza Usr-Plus, premier Citu non ha più il nostro sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza Usr-Plus ha anche pubblicato un comunicato stampa annunciando di non sostenere più Florin Citu nella carica di premier. "Dal primo giorno del suo mandato, Vlad Voiculescu ha avviato un processo di riforme per il quale era impegnata l'intera coalizione, compreso Florin Citu, quando ha ricevuto l'invito ad assumere il ruolo che ancora ricopre. Citiamo tra questi la trasparenza della legge, l'avvio del processo di depoliticizzazione nel settore della Sanità, portare professionisti presso le case di assicurazione sanitaria e l'avvio delle procedure necessarie per la costruzione di nuovi ospedali. In secondo luogo, l'annuncio relativo all'acquisizione dell'interim dalla Sanità viene fatto senza consultare l'Usr-PLus. E questa è la prova di una mancanza di responsabilità politica in un momento molto difficile per il Paese", si legge nella dichiarazione. "Citu ha licenziato unilateralmente Vlad Voiculescu senza alcuna valutazione, facendo il gioco di coloro che hanno frenato le riforme nel programma di governo che abbiamo concordato e votato insieme per tre mesi. L'alleanza Usr-Plus vuole rimanere in una coalizione di governo che intraprende le riforme, non in una che solo le approva ma non le fa. Chiediamo urgentemente una riunione della Coalizione per discutere il ritiro del sostegno politico al al primo ministro Citu", si aggiunge nel comunicato stampa. (segue) (Rob)