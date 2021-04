Romania: Alleanza Usr-Plus, premier Citu non ha più il nostro sostegno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Voiculescu è intervenuto per rassicurare chi, in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza, temeva che la città di Bucarest sarebbe entrata in quarantena durante la Pasqua ortodossa. "Bucarest non entrerà in quarantena per Pasqua. Sono stati pubblicati i nuovi criteri per la quarantena delle singole località. Non viviamo in una nuova realtà, sono stati chiariti e aggiornati solo i criteri che possono portare a una raccomandazione di quarantena di una data località. Il livello del test per il Covid-19 diventa uno dei fattori principali, insieme al tasso di incidenza e al tasso di occupazione dei letti ospedalieri e dei reparti di terapia intensive. Viene definita anche la quarantena in zone specifiche”, spiega Voiculescu. La nuova ordinanza porterebbe all’adozione delle misure di quarantena più facilmente e per un periodo di tempo più lungo. (Rob)