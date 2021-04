Alitalia: Pellecchia (Fit-Cisl), basta stillicidio notizie incontrollate, sia rilanciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo continuare ad apprendere notizie sul futuro di Alitalia in maniera indiretta e spesso discordanti tra loro. L'esasperazione delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia è alle stelle". È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. "Anche alla luce del troppo severo atteggiamento dell'Unione europea nei confronti di Alitalia, riteniamo che vada posto fine a questo stillicidio e che si debba aprire un confronto permanente per monitorare e risolvere la situazione con i ministeri competenti. Riteniamo altresì che, alla luce dei risultati che la somministrazione dei vaccini sta avendo in altri paesi, il decollo della nuova azienda non sia più rinviabile e per questo chiediamo che vada messa sin da ora nelle migliori condizioni per competere sul mercato, a partire dal brand, conosciuto e stimato in tutto il mondo, dagli slot necessari per avere una capacità produttiva adeguata alla domanda di trasporto aereo e da una flotta dotata di aeromobili competitivi e performanti sia sul medio-lungo raggio che per il mercato domestico. Abbiamo quindi la necessità - conclude - di conoscere gli obiettivi e soprattutto le potenzialità della nuova compagnia aerea: si è sprecato anche troppo tempo". (Com)