Usa: migrazioni, la vice presidente Harris partecipa a tavola rotonda con esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, parteciperà oggi a una tavola rotonda virtuale con esperti di migrazione in America centrale per trovare soluzioni all’ondata di migranti in arrivo negli Stati Uniti dall’inizio di quest’anno. Lo riporta il quotidiano “Washington Post”. Incaricata dal presidente Joe Biden di sovrintendere il dossier, Harris ha fatto sapere che si concentrerà sulle cause delle migrazioni nei Paesi dell’America centrale, in particolare Guatemala, Honduras ed El Salvador, piuttosto che sulla gestione degli arrivi. Uno dei temi al centro dell’azione della Casa Bianca è, in particolare, quello relativo ai minori non accompagnati che, in numeri senza precedenti, tentano di attraversare la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. Il mese scorso le guardi di frontiera Usa hanno preso in custodia 18.890 minori, numero in forte aumento rispetto ai 5,850 dello scorso gennaio.(Nys)