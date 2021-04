Aerospazio: l'Italia presenta al Giappone offerte produttive e tecnologiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del workshop sono stati chiusi dalla direttrice centrale per l’Asia e l’Oceania della Farnesina, Gabriella Biondi. Tra le autorità nipponiche hanno preso la parola rappresentanti dell’Agenzia spaziale (Japan aerospace exploration agency - Jaxa) e il National space policy secretariat dell’ufficio del primo ministro Yoshihide Suga. Sono intervenuti, nel corso del seminario, il Presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia Massimo Comparini, l'Ad di e-Geos Paolo Minciacchi, nonché i rappresentanti di Avio Space Transportation Systems, Spacemind, Arca Dynamics e Serco Italia. Hanno aderito all’iniziativa oltre 20 aziende italiane del settore, pronte a entrare in contatto con le controparti locali nelle sessioni B2B in calendario da domani. Per parte giapponese hanno assistito oltre 40 tra aziende, operatori e grandi gruppi. (Git)