Agricoltura: Confagricoltura, un miliardo di euro di danni per la gelata dei giorni scorsi, rifinanziare Fondo solidarietà nazionale

- La conta dei danni della gelata dei giorni scorsi, avviata da Confagricoltura con il monitoraggio puntuale nelle varie zone della Penisola, ammonta al momento a circa un miliardo di euro e richiede pertanto interventi straordinari. Lo rende noto un comunicato. Le gelate si sono verificate in gran parte delle regioni con danni enormi per la produzione agricola e in particolare dei comparti vitivinicolo e frutticolo, che in alcuni areali, dal Nord al Sud Italia, fa registrare perdite anche totali della produzione. Ma l'evento è stato eccezionale anche in Francia, dove il governo Macron l'ha definito chiaramente "una catastrofe economica" che ha compromesso ben oltre la metà dei vigneti e per cui ha annunciato fondi straordinari. Alla luce della gravità dell'evento e delle conseguenze economiche, Confagricoltura chiede che nel prossimo decreto di sostegno alle imprese venga rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale. (segue) (Com)