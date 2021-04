Cina: la provincia del Guangdong rafforza le misure contro la siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ottobre 2020, le piogge nel Guangdong sono state in media di 130,3 millimetri, in calo del 58 per cento rispetto alla media storica del periodo. A marzo, il deflusso medio del bacino del fiume Hanjiang nel Guangdong orientale è sceso del 76 per cento rispetto alla media storica recente. Nella città di Jieyang, colpita dalla siccità, sono state posate condutture idriche e scavati nuovi pozzi d'acqua per sopperire alla mancanza di acqua potabile. La città di Shanwei ha introdotto 8.350 pompe dell'acqua per deviarla con urgenza verso i terreni agricoli. Le città di Chaozhou e Shantou hanno adottato il potenziamento delle piogge artificiali e razionato l'approvvigionamento idrico alle aree residenziali. (Cip)