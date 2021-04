Alitalia: Braga (Pd), costruire una prospettiva di vero rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione di Alitalia e del trasporto aereo richiede il massimo di attenzione e determinazione anche a livello europeo da parte del governo. La trattativa con la Commissione è ancora in corso e confidiamo che grazie all'impegno di tutto l'esecutivo si raggiunga un accordo positivo, che consenta alla nuova società Ita di essere operativa al più presto, con un piano industriale solido e all'altezza della sfida che abbiamo davanti". Lo dichiara in una nota Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture della segreteria del Pd. "Il settore aereo - sottolinea - è fondamentale per accompagnare la ripresa del Paese, in particolare per sostenere la leva del turismo, ma non solo; pensiamo alle potenzialità che ci sono sullo sviluppo del trasporto merci. Il nostro Paese ha bisogno di una grande compagnia aerea che si muova allo stesso livello degli altri player europei e internazionali e per questo non può rinunciare ad essere competitiva nei settori più avanzati del mercato e a mantenere una forte presenza anche nei settori della manutenzione e dell'handling. Come aveva chiesto il Pd, il ministro dello Sviluppo Economico, incontrando oggi i sindacati, ha annunciato l'istituzione di un tavolo permanente sul trasporto aereo. Un primo passo positivo. Continuiamo a lavorare in queste ore perché si possa costruire una prospettiva di vero rilancio per il settore a partire dal futuro industriale e occupazionale della nuova compagnia di bandiera Ita", conclude. (Com)