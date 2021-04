Sanità: arriva personal trainer "a casa" dei pazienti con malattie rare e delle loro famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lezioni si svolgeranno in streaming, 3 volte alla settimana e avranno la durata di 15-20 minuti ciascuna (per informazioni e iscrizioni www.uniamo.org) - continua la nota -. Rolling dreamers ha messo a punto la modalità virtual coaching con un approccio sartoriale che permette di definire un percorso di esercizi ad alto grado di personalizzazione. Matteo Venzi, fondatore di Rolling dreamers, spiega: "Fin dalle prime fasi di progettazione siamo stati affascinati dalla possibilità di poter coinvolgere pazienti affetti da malattie rare utilizzando proposte di attività motoria in diretta streaming. Il nostro obiettivo è quello di dare spazio al corpo, ricercando elementi di benessere globale che scaturiscono sia dall'esercizio del movimento, ma anche e soprattutto dalla condivisione dell'esperienza all'interno del gruppo dei partecipanti. Lo staff di Rolling dreamers e i coach di Rd Athletics guideranno gli incontri e interagiranno direttamente con i partecipanti proponendo vari protocolli di esercizi di mobilità articolare e di respirazione compatibili e adattabili al grado di funzionalità motoria di ognuno". Per informazioni https://www.rollingdreamers.com/corporate/. "Le lezioni dureranno 20 minuti e sono in diretta streaming su una piattaforma interattiva che permette agli utenti di ricevere continui feedback da parte degli allenatori. Il partecipante quindi non usufruisce delle indicazioni in maniera passiva. Sono stati previsti percorsi mirati per migliorare la postura per chi trascorre molto tempo alla scrivania, per alleviare tensioni muscolari e dolori in zona cervicale e lombare e stimolare uno stile di vita più attivo", afferma dal canto suo Deborah Cocorullo, medical affairs manager di CSL Behring. (segue) (Com)