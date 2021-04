Sanità: arriva personal trainer "a casa" dei pazienti con malattie rare e delle loro famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recentissima ricerca pubblicata su Jama network open - prosegue la nota - ha evidenziato che i cittadini statunitensi dopo il lockdown del marzo hanno sperimentato un aumento di peso costante a un tasso di 0,27 chili ogni 10 giorni (Ic 95 per cento 0,17-0,38 kg, P <0,001), indipendentemente dalla loro posizione geografica o comorbidità, con una media di 600 grammi di peso aggiunto ogni mese. Le ripetute chiusure hanno coinciso con una diminuzione del conteggio dei passi giornalieri, probabilmente a causa di cambiamenti nell'attività fisica e nei modelli di vita quotidiana, che si sono tradotti in aumenti auto-riferiti di spuntini e eccesso di cibo. Lo studio ha incluso 269 partecipanti dello studio Health eHeart che si sono offerti volontari per segnalare le misurazioni del peso dalla loro bilancia intelligente Fitbit o iHealth collegata tramite Bluetooth. Ma non è tutto - conclude la nota - perché l'esercizio aerobico regolare è uno dei pochi modi basati sull'evidenza per ridurre il rischio di declino cognitivo correlato all'età e malattie neurodegenerative, quindi il movimento regolare produce effetti misurabili nel contrastare l'invecchiamento del cervello. (Com)