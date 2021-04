Aerospazio: Cina, istituito comitato consultivo di esperti per i campioni lunari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha istituito un comitato di esperti per i campioni lunari. Lo ha reso noto L'Amministrazione spaziale nazionale (Cnsa). Seguendo i regolamenti sulla gestione dei campioni lunari, il Cnsa ha istituito il comitato come istituzione consultiva di esperti in tale ambito. Come riporta oggi il "Quotidiano del popolo", il comitato mira a dare valore scientifico ai campioni lunari e a standardizzare la loro gestione. Il gruppo "eserciterà le funzioni di revisione e consultazione relative ai campioni lunari seguendo i principi di correttezza, imparzialità e apertura", ha fatto sapere la Cnsa. I compiti principali del comitato includono la revisione delle domande per il prestito di campioni lunari, la revisione della restituzione dei campioni, l’attività di consulenza e suggerimenti su questioni relative ai campioni, la valutazione dei risultati della ricerca scientifica sui campioni e la divulgazione scientifica.(Cip)