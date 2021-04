Speciale scuola: F. Sala, stanziati ulteriori 1,8 milioni per il buono scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25.297 gli studenti lombardi che beneficeranno quest'anno del 'Buono Scuola'. La misura contribuisce a sostenere le spese della retta scolastica per gli studenti residenti in Lombardia che frequentano una scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza. "Tutte le domande ammesse sono state finanziate. Abbiamo deciso di stanziare ulteriori risorse pari a 1,8 milioni di euro - ha spiegato l'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - in modo che ogni studente avente diritto riceverà il 100 per cento del contributo previsto". Il contributo consiste in un buono acquisto virtuale che permette di coprire parte delle spese della retta scolastica. Il buono deve essere utilizzato a favore della scuola frequentata entro il 30 giugno 2021. È riconosciuto alle famiglie sulla base delle fasce Isee e varia a seconda dell'ordine di scuola: da 300 a 700 euro per la primaria, da 1.000 a 1.600 euro per la secondaria di primo grado, da 1.300 a 2.000 euro per la secondaria di secondo grado. “Il 'Buono Scuola' - ha rimarcato l'assessore Fabrizio Sala - è un sostegno economico concreto per tante famiglie che hanno subìto gli effetti della crisi provocata dalla pandemia in un anno particolarmente difficile". (Com)