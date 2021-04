Speciale scuola: assessore Lazio, Regione in prima linea in formazione con progetto storia e memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le classi quarte e quinte superiori di tutta la provincia di Rieti hanno partecipato all'iniziativa on line dedicata alla storia e alla memoria. L'iniziativa fa parte del ciclo di incontri dal titolo "Giorni di Storia, quando le date non sono nozioni ma occasioni per raccontare le vite di donne e uomini" organizzato dall' assessorato alla Scuola e Formazione della Regione Lazio. Il percorso, dedicato a tutte le quinte superiori della Regione Lazio, è un percorso che, attraverso fotografie d'epoca, audio e video testimonianze, racconta protagonisti e luoghi della costruzione e ricostruzione dell'identità nazionale – dall'Unità d'Italia alla Liberazione, dalla nascita della Repubblica agli anni dello stragismo – e della storia europea e mondiale – dal primo conflitto mondiale ai primi passi del progetto di unificazione europea, alla caduta del muro di Berlino. (Com)