Speciale scuola: Sesana (Generali Italia), guardare al presente per ridurre le disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo guardare al presente prima che al futuro, perché uscire dalla situazione in cui versiamo sarà difficile: ogni giorno ci imbattiamo in situazioni di disuguaglianza e non inclusione, che richiedono grande attenzione da parte di figure come gli amministratori delegati. Così Marco Sesana, Ad di Generali Italia, intervenuto oggi al Ceo Meeting di Elis. “Dobbiamo far funzionare la bussola sociale in modo da predisporre azioni mirate e proseguire con coraggio nella nostra missione: credo sia molto importante che gli amministratori delegati vogliano contribuire alla riduzione delle disuguaglianze in ambiti come la scuola o il lavoro”, ha affermato. La missione di Generali Italia, ha continuato, è “proteggere la vita delle persone: allo stesso tempo facciamo profitti, ma la nostra missione in quanto assicuratori è questa”. (Ems)