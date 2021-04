Speciale scuola: Monza, torna “le immagini della fantasia”, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima, “Panorama: paesaggi inaspettati. Illustratori dal mondo”, comprende le opere di 15 artisti provenienti da diversi Paesi: Juliette Binet, Andrea Calisi, Jesús Cisneros, Gerda Dendooven, Riccardo Guasco, Olaf Hajek, Mansooreh Hosseini, Tanya Ivankova, Daiva Kairevičiūté, Oleg Mikhailov, Eva Montanari, Leonor Pérez Bustos, Eva Sánchez Gómez, Cristóbal Schmal e Paloma Valdivia. Olga Dugina e Andrej Dugin sono i protagonisti della sezione “ospiti d'onore”. Olga Dugina e Andrej Dugin, originari di Mosca, appartengono alla tradizione dell'alta scuola dell'illustrazione e “la loro produzione sorprende per la bellezza delle cose ordinarie e per il fascino delle forme naturali, scrive nel catalogo il curatore della mostra Gabriel Pacheco. Immagini da contemplare e da ponderare: illustrazioni meravigliose e sensibili, vissute come atti di un dialogo senza tempo, studi dell'intrinseco, impulsi essenziali dell'essere vestiti di teatro, personaggi di una partita a scacchi in attesa di rivelarsi. Ma le loro illustrazioni sono anche emozioni, avvolte da linee e da colori, trasformate dall'immediatezza di un'azione: un oggetto, una scena, delle luci e delle ombre”. Olga Dugina e Andrej Dugin hanno collaborato come concept artist alla produzione di "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", film per cui hanno realizzato numerosi disegni tra il 2002 e il 2003. (Com)