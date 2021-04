Speciale scuola: brucia una scuola a Niamey, morti almeno 20 studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 bambini sono morti dopo che le loro classi hanno preso fuoco a Niamey, capitale del Niger. Lo riferiscono i media locali, sottolineando che l'incendio è scoppiato vicino all'ingresso della scuola, le cui aule sono costruite con la paglia, intrappolando gli studenti senza via di scampo. "Senza un'uscita di emergenza, molti sono rimasti intrappolati e gli studenti sono stati costretti a scavalcare il muro per scappare. Quelli che sono morti erano per lo più bambini della scuola materna", ha spiegato ai giornalisti un funzionario del sindacato degli insegnanti, Mounkaila Halidou. In seguito all'incidente il primo ministro Ouhoumoudou Mahamadou ha visitato la scuola per accertarsi della situazione e porgere le sue condoglianze ai genitori dei bambini. (Res)