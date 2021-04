Albania: premier Rama, grazie alla politica si è raggiunta la vaccinazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza l’intervento della politica l’Albania non avrebbe raggiunto l’obiettivo della vaccinazione di massa. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama durante un comizio nella frazione di Burrel, in cui ha ricordato che nonostante “siamo abituati a trattare la politica come una cosa negativa, è l'unica arma che la gente ha quando si decide di vivere insieme e si costruisce una comunità”. Il premier ha poi sottolineato che “senza la politica, le donne non avrebbero mai avuto l'opportunità di avere pari diritti con gli uomini, non sarebbe nato il sistema di sostegno sociale, e non sarebbero nati né gli Stati Uniti né l'Unione europea”. (Alt)