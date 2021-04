Egitto: Brescia (M5s), su Zaki uniti fino a ritorno a casa, governo proceda su cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vita di Patrick Zaki "merita un Parlamento unito senza divisioni, fino al suo ritorno a casa. Spero che il governo proceda in tempi rapidi al conferimento della cittadinanza e continui ad attivare ogni strumento, a livello europeo e internazionale, per liberare Patrick. Confidiamo nel lavoro, anche silenzioso, della diplomazia e continuiamo a chiedere verità e giustizia anche per Giulio Regeni". Lo dichiara in una nota Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato M5s. "L'Italia deve difendere la democrazia nel mondo e portare avanti valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani, centrale nella nostra Costituzione. Nel nome di Patrick il Parlamento si trova unito su un tema che spesso divide le forze politiche. Anche oggi è chiaro a tutti come la cittadinanza possa essere un fattore di integrazione e sicurezza", aggiunge Brescia. (Com)