Hong Kong: riforma sistema elettorale, il disegno di legge arriva al Consiglio legislativo (4)

- I futuri membri LegCo saranno tenuti a ottenere l'approvazione della loro candidatura da tutti i cinque settori del comitato elettorale, che rappresentano le imprese, le professioni, le organizzazioni sociali, i nuovi gruppi patriottici, i legislatori e i rappresentanti locali nella legislatura del Paese. Il nuovo requisito innalza in modo significativo le barriere all'ingresso per i candidati all'opposizione, dato che questi ultimi troveranno estremamente difficile ottenere il sostegno di tutti e cinque i settori. La soglia per le nomine è stata innalzata per i candidati alla carica di capo esecutivo, che dovranno ottenere il sostegno di 188 dei 1.500 membri. I candidati dovranno inoltre essere nominati da almeno 15 membri di ogni settore. La determinazione delle dimensioni esatte del "comitato di revisione delle qualifiche dei candidati", responsabile di garantire che chiunque si candidi a capo dell'esecutivo, il Consiglio legislativo o il Comitato elettorale non costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale, sarà lasciato al LegCo. I 117 seggi del consiglio distrettuale del comitato elettorale sono stati eliminati. (Cip)