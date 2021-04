Vaccini: Pavesi (dg welfare), in Lombardia il 15 per cento rifiuta Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a ieri abbiamo rilevato un 15 per cento di popolazione che aveva prenotato il vaccino e che essendo Astrazeneca l'ha rifiutato. Abbiamo la sensazione che sia una percentuale in crescita, in aumento, già oggi abbiamo situazioni che ce lo fanno pensare. Il 15 per cento è un dato acquisito". Lo ha dichiarato il dg welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, durante l'audizione alla commissione regionale sanità. (Rem)