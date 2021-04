Roma: Municipio I, al via primo progetto di assistenza 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attivo da oggi il primo progetto di assistenza sociale 4.0 per il monitoraggio e la digitalizzazione delle attività di assistenza domiciliare per fornire alla persone anziane la possibilità di restare connesse con i propri familiari e con il mondo esterno, fruendo al contempo di assistenza e servizi da remoto e in totale sicurezza. L'idea nasce dall'attività dell'Associazione Concreta-Mente nell'ambito del Patto di Comunità promosso dal Municipio I ed è stata sviluppata da Live Protection, società del Gruppo Linkem, in partnership con le start up innovative Assisto e Ageing Tech e si concretizzerà grazie al supporto della Comunità di Sant'Egidio e del Dipartimento di Ingegneria Diag de La Sapienza di Roma. "La pandemia ha acuito il bisogno delle persone anziane di restare connesse con i propri familiari e con il mondo esterno soprattutto in periodi di lockdown come quello che stiamo vivendo - spiegano in una nota Sabrina Alfonsi ed Emiliano Monteverde, presidente e assessore alle politiche sociali del Municipio Roma I Centro -. Allo stesso tempo è cresciuta la domanda da parte delle amministrazioni e delle cooperative sociali di servizi socio assistenziali innovativi per supportare il monitoraggio e la costante verifica delle necessità delle fasce più deboli della popolazione". (segue) (Com)