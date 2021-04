Roma: Municipio I, al via primo progetto di assistenza 4.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questo progetto sperimentale 30 anziani residenti nel nostro municipio riceveranno un tablet già configurato e un kit di dispositivi bluetooth per la rilevazione dei parametri biometrici che saranno analizzati, nel pieno rispetto della sicurezza dei dati, grazie ad un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dalla start up Assisto", aggiungono Alfonsi e Monteverde. "L'ecosistema costituito dall'associazione Concreta-Mente e guidato da Live Protection ha realizzato questo progetto pilota che potrà essere replicato e dispiegato sul territorio. Il sistema 'Angelo' di Live Protection, integra un sistema di videochiamata attivabile dall'anziano grazie al semplice tocco di una fotografia precaricata sul tablet in dotazione e un'App, già disponibile negli store Apple e Android, dedicata ai familiari, agli assistenti e alle cooperative - prosegue la nota -. La Comunità di Sant'Egidio offrirà il proprio contributo alla sperimentazione, integrando i servizi digitali e di teleassistenza proposti da Live Protection, con il proprio sistema di monitoraggio attivo e favorirà l'utilizzo de questi strumenti innovativi affiancando gli anziani che ne usufruiranno con un tutoraggio personalizzato". (segue) (Com)