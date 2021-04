Roma: Municipio I, al via primo progetto di assistenza 4.0 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Leonardo Bertini, Presidente dell'associazione Concreta-Mente, "l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale per il controllo automatizzato e h24 degli anziani, che può attivare degli allarmi in caso di valori devianti e fuori norma e che consente l'erogazione a domicilio di servizi socio-assistenziali senza far spostare gli utenti, è il futuro e rientra anche nel Pnrr". "La piattaforma 'Angelo' è la prima applicazione studiata da Live Protection per estendere i benefici derivanti dall'integrazione delle tecnologie IoT e AI agli anziani, tipicamente esclusi per fattori anagrafici e di accessibilità", spiega Marco Orioni, Ad di Live Protection. "Si tratta di una soluzione dal grande potenziale che risponde alle esigenze di riqualificazione e innovazione dei servizi sociali e a quella di protezione e assistenza delle famiglie. 'Angelo' include un servizio di assistenza dedicato e specializzato e sarà presto disponibile anche in commercio con un'offerta ad hoc", conclude Orioni. La presentazione dei risultati del progetto è prevista per giugno 2021 (Com)