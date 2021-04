Egitto: Laforgia (Leu), chiedere cittadinanza per Zaki è solo primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedere la cittadinanza per Patrick Zaki è solo il primo passo di un impegno che deve riguardare questo governo e questo Parlamento. I nostri rapporti con l'Egitto devono essere subordinati alla liberazione di Patrick e al raggiungimento della verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni". Lo ha detto il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia nella sua dichiarazione di voto sulla mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki. "Sono due storie che si legano e che fanno parte della storia del nostro Paese. Dobbiamo pretendere il rispetto dei diritti umani e civili e sciogliere anche le nostre contraddizioni, fino ad immaginare il ritiro della missione diplomatica italiana in Egitto a fronte dei continui dinieghi ricevuti. Oggi non chiediamo la cittadinanza italiana per Patrick, che sentiamo come un nostro figlio, per lavarci la coscienza. Vogliamo mettere in campo ogni azione utile ad aprire una stagione di diritti, di pace, di libertà", ha concluso Laforgia. (Rin)